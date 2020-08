Mahnwache für Opfer von Hiroshima

Mit einer Mahnwache an diesem Donnerstag wollen das Friedensplenum Mannheim und die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mannheim-Ludwigshafen des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima vor 75 Jahren gedenken. Damit verbunden setzen sich die Gruppen für atomare Abrüstung und für den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen ein und sprechen sich gegen die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen für einen Atomwaffeneinsatz aus. Die Mahnwache auf dem Paradeplatz beginnt um 18 Uhr.

Wie die Veranstalter mitteilen, werden Fotoplakate ausgelegt, die „die furchtbaren Folgen des unmenschlichen Einsatzes von Atombomben gegen die Zivilbevölkerung von Hiroshima und Nagasaki zeigen“. Entgegen der Behauptung, die Bombeneinsätze seien nötig gewesen, um Japan zur Kapitulation zu zwingen, sei es der US-Regierung vielmehr um eine Demonstration militärischer Stärke und um Erkenntnisse über die Effizienz der neuen Waffe gegangen, heißt es in der Einladung. Eine Flötistin sorgt für den musikalischen Rahmen der Mahnwache.

Zusätzlich können die Teilnehmer nach Angaben der Veranstalter eine Postkarte an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterschreiben. Darin werde der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert, wie das der Bundestag am 26. März 2010 beschlossen habe. Außerdem könne der Appell an die Bundesregierung unterschrieben werden, dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beizutreten. imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020