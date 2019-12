Maifeld Derby erhält 100 000 Euro

Gut besucht: Das Maifeld-Derby zieht regelmäßig viele Besucher an. © Sohl

Das Maifeld Derby wird 2021 mit 100 000 Euro gefördert. Das beschloss der Gemeinderat am Montag mit großer Mehrheit auf Antrag von SPD, Grünen und Linkspartei. Das jüngst für den European Festival Award nominierte, nicht kommerziell ausgerichtete Drei-Tages-Event am Reitstadion steht infrage – unter anderem, weil es 2019 ein Minus von 122 000 Euro eingefahren hat. 2020 hat Veranstalter Timo Kumpf, vor allem aus persönlichen Gründen, das Festival ausgesetzt. Ob die zehnte Auflage dank der erhöhten städtischen Förderung über die Bühne gehen kann, wollte Kumpf am Abend auf Nachfrage noch nicht definitiv bejahen: „Das heißt erstmal noch nichts, aber es motiviert natürlich.“ 2019 betrug die Förderung durch das Kulturamt 20 000 Euro.

Kumpf zeigte sich aber „sehr dankbar, dass wir mit den 100 000 Euro nun anfangen können, am Jubiläum zu arbeiten. Das ist eine Summe, die zeigt, dass nun auch die Mehrheit versteht, wie wichtig das Maifeld Derby für die Musikstadt Mannheim ist“. Der Popakademie-Absolvent, hat das ambitionierte Indie-Pop-Festival lange mit viel Selbstausbeutung, auch von zahlreichen freiwilligen Helfern, und einer Quersubventionierung durch die rein kommerziellen Konzerte des Zeltfestivals Rhein-Neckar halbwegs rentabel gehalten.

Dauerhafte Förderung gewünscht

In Vorgesprächen habe er um 150 000 Euro gebeten, „da wir dringend drei Vollzeitstellen schaffen und weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen, um den Anforderungen eines so großen Festivals gerecht zu werden. Aber für das Jubiläum kann ich auch noch mal auf 150 Prozent Einsatz hochschrauben. So viel Kraft ist getankt.“ Eine solche Veranstaltung sei auf öffentliche Förderung angewiesen: „Langfristig, also ab 2022, müssen wir eine dauerhafte institutionelle Förderung für das Derby erreichen.“

Die aktuelle Entscheidung des Gemeinderats umfasse die einmalige Förderung im Jahr 2021, erläutert Thorsten Riehle, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion auf Anfrage – und der Förderbetrag könnte auch noch gekürzt werden, nachdem Dienstagabend ein Strich unter den Kulturetat gezogen ist. 2021 werde die Förderung für den nächsten Doppelhaushalt neu beraten. Kumpf kündigte an, eine bereits angelaufene Crowdfunding-Kampagne zu intensivieren, um das Defizit 2019 zu kompensieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019