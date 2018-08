Maimarkt im Becher

Anzeige

Er gehört fast so zu Mannheim wie der Wasserturm oder das Schloss: der Maimarkt, der seit über 400 Jahren immer wieder seine Zelte vor der Stadt aufschlägt. Und zu diesem Maimarkt gehört eben auch eine Menge an Dingen, die jedes Jahr aufs Neue wieder auf dem Mühlfeld auftauchen. Die Tierschauen zum Beispiel, das Reitturnier oder das Schlemmen an den verschiedensten Ständen. Und hier fällt wiederum eine Maimarkttradition als besonders wichtig auf: der Maimarktbecher. Seit Jahrzehnten wird er von der Bäckerei Zorn angeboten, rund 40 000 Becher gehen während der Maimarkttage über den Tresen. Dafür schnippeln die Mitarbeiter etwa 8000 Kilogramm Erdbeeren, backen schon zuvor den Biskuitteig, der gewürfelt in den Becker kommt, schlagen Sahne und streuen Schokosplitter. Doch Moment – eine Zutat haben wir vergessen. Von dem Begriff suchen wir das erste Wort, es bezeichnet die Herkunft der Zutat.