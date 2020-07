Maimarkt-Macher mit viel Mut

Ohne ihn gäbe es den Maimarkt in der heutigen Form nicht: Kurt Langer hat den traditionellen, auf das Jahr 1613 zurückgehenden Markt nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Mut, Ideenreichtum, Gespür für Trends, Organisationstalent und auch durch persönliches Zupacken zur erfolgreichsten deutschen Regionalausstellung gemacht. 1997 ist er gestorben, heute würde er 100 Jahre alt. Zeit, an ihn zu erinnern.

Viele Mannheimer denken ja, den Maimarkt veranstalte die Stadt. Das hat sie auch lange – doch dann ist sie gescheitert. Seit 1962 trägt ein Familienunternehmen, die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG), die Last von Verantwortung und Risiko. Doch Kurt Langer als Inhaber und Geschäftsführer blieb bei aller Leistung stets bescheiden im Hintergrund, trat nur ungern öffentlich in Erscheinung. 1985 wurde er sogar mal, obwohl sich ein Bürgermeister für ihn einsetzte, von eigenen Mitarbeitern am Eingang abgewiesen, weil er seine Karte nicht dabei hatte. Langer, zunächst kurz wütend, gab dem Angestellten aber später recht – dass alles seine Ordnung hat, das war ihm immer sehr wichtig.

In Langewiesen in Thüringen geboren, blieb ihm nach dem Abitur das Studium versagt. Langer musste zum Arbeitsdienst, dann in den Krieg. Er gehörte zu Rommels Afrikakorps, sprang als Fallschirmspringer über Russland ab. Granatsplitter rissen ihm den Rücken auf. Weil Thüringen in der sowjetischen Besatzungszone lag, floh er aus der Heimat, landete auf dem Weg zur in Paris lebenden Schwester mit einem Karton voller Habseligkeiten in Mannheim und wurde Hilfsarbeiter. Als es 1949 inmitten des zerstörten Rosengartens den ersten Nachkriegs-Maimarkt gab, war Langer dabei – als Aufbauhelfer. Die Verantwortung lag bei einer privaten Firma, die danach auch in ganz Südwestdeutschland – von Mosbach über Stuttgart bis Freiburg – in der Nachkriegszeit hauswirtschaftliche Ausstellungen oder Fachmessen auf die Beine stellte. Fritz Glunk war der Chef, Kurt Langer sein leitender Mitarbeiter, später Ausstellungsleiter in Villingen-Schwenningen.

Erfolgreiche Privatisierung

Die dortige Südwestmesse wurde Vorbild für den Mannheimer Maimarkt in heutiger Prägung. In den 1950er Jahren hatte die Stadt, vertreten durch den Schlacht- und Viehhof, das Geschäft zwar wieder an sich gezogen – doch es wurde ein Verlustgeschäft. Gerade mal 17 000 Besucher kamen 1958. Die Stadt erkundigte sich daher nach möglichen privaten Veranstaltern, denen sie einen Neuanfang zutrauen kann – und bekam das Duo Glunk/Langer empfohlen.

Das Gespann hatte Erfolg. Zum ersten Maimarkt unter ihrer Leitung 1962 auf dem Friedensplatz strömten 90 000 Besucher, im Jahr darauf schon 130 000. Die Messe wurde damit zur ersten gelungenen Privatisierung in Mannheim. Anfangs Teilhaber von Glunk, trug Langer ab Ende der 1960er Jahre alleine die Verantwortung, anfangs mit ganz kleinem Team.

Den wenigen Mitarbeitern, die voller Respekt und Zuneigung immer nur vom „Chef“ sprachen, verlangte er stets große Leistungen ab, dankte es aber mit herzlicher Großzügigkeit. Als seinen Beruf gab Langer immer bescheiden „Werbeleiter“ an. Das traf insofern zu, als er erkannte, wie wichtig Plakatwerbung in der gesamten Metropolregion für den Erfolg des Maimarkts ist. Um Standorte und Entwürfe hat er sich immer persönlich gekümmert, oft beraten von seiner Frau Anne-Dore, die 42 Jahre an seiner Seite lebte und stets als gute Seele des Familienbetriebs mitarbeitete.

An Tochter übergeben

Langers Erfolgsrezept war die Vielfalt: Er pflegte weiter die landwirtschaftlichen Wurzeln des Maimarkts, etwa die Tierschauen, aber er erweiterte das Spektrum um eine nie da gewesene Vielfalt an Branchen, reicherte das riesige Angebot vom Gurkenhobel bis zum Fertighaus mit nichtkommerziellen, aktuellen Informations- und Sonderschauen sowie immer mal wieder mit Kuriosa an. Langer hatte die Idee für das Fertighauscenter, förderte das Reitturnier, holte prominente Gäste aus Politik und Showgeschäft, sorgte ständig für Abwechslung. In seinen besten Jahren sprühte er vor Kreativität und Energie – ein Selfmademan und Macher, fasziniert von indianischen Kulturen, Buddhafiguren und Esoterik, aber sonst höchst bodenständig.

Früh erkannte er, welche Chancen sich durch die Verlegung des Maimarkts vom Friedensplatz auf das Mühlfeld (zur Premiere 1986 kommen 442 000 Besucher) sowie den Bau der 1989 eröffneten, 1992 um einen Anbau ergänzten Maimarkthalle bieten. Ab 1972 übernahm Langer schließlich auch den Betrieb des Weihnachtsmarkts.

Erst ab Mitte der 1990er Jahre zog er sich nach und nach aus dem Tagesgeschäft zurück, übergab an Tochter Stephany, wollte aber weiter alles wissen und entscheiden. Bis Mitte April 1997 kam er weiter jeden Tag ins Büro, doch im Juni 1997 hörte sein Herz auf zu schlagen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020