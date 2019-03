Maimarkt-Matineé für Senioren

In diesem Jahr findet die traditionelle Maimarkt-Matineé des Seniorenbüros am 29. April statt. Nach Angaben des Büros startet das Unterhaltungsprogramm um 10 Uhr im Festzelt auf dem Maimarktgelände. Mit dabei sind unter anderem die Wörtherseer aus Kärnten mit Stimmungsmusik und Barbara Boll vom Capitol Mannheim. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro. Neben dem Einlass auf dem Maimarktgelände ist im Preis auch ein kleiner Imbiss mit Getränk im Festzelt enthalten. Karten gibt es beim Seniorenbüro in K 1,7 - 13 und beim Mannheimer Seniorenrat in N 1. Weitere Infos sind vom Seniorenbüro unter 0621/29 33 44 7, 0621/29 33 17 6 oder 0621/29 33 08 8 erhältlich. olf

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.03.2019