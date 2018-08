Maimarkt mit Spiele-Show

Eine neue Sonderschau mit dem Namen „Games for Families“, auf Deutsch: „Spiele für Familien“, kommt auf den nächsten Maimarkt. Die Vereinbarung zwischen der Maimarktgesellschaft und planetlan, dem Veranstalter von Games for Families, wurde gestern auf der Gamescom, einer Messe für digitale Spiele in Köln, bekanntgegeben.

Bei der Attraktion im nächsten Jahr dürfen Spiele vor Ort ausprobiert und getestet werden. Im Fokus stehen dabei vor allem interaktive Spiele für alle Altersklassen – dabei geht es um Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination, Wissensaufbau oder Fitness für Körper und Geist. Verschiedene Schwierigkeitsgrade fordern „Profizocker“ dabei genauso heraus wie Gelegenheitsspieler. Laut einer Pressemitteilung werden alle angebotenen Titel von einem unabhängigen Expertenbeirat aus Psychologen, Pädagogen und Fachjournalisten geprüft.

Familienfreundliches Konzept

Alle gezeigten Titel kommen ohne exzessive Gewaltdarstellung aus, heißt es. Das Angebot rund um familienfreundliche Computer-, Konsolen- und Gesellschaftsspiele soll für Spaß bei allen Mitmachenden sorgen. „Der Maimarkt ist jedes Jahr ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Die Sonderschau Games for Families passt ideal in unser Konzept, da man Dinge anfassen, ausprobieren, vergleichen und sich beraten lassen kann“, so Maimarkt-Geschäftsführerin Stefany Goschmann über die neue Attraktion .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018