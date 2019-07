Maimarkthalle als Schutzhalle beim Gewitter während der Pyrogames

Wetterleuchten und Blitze kündigten bei den Pyrogames auf dem Maimarktgelände ein nahendes Gewitter an. Wie heftig die aus Richtung Heidelberg kommende nächtliche Gewitterfront tatsächlich war, zeigte sich beim Anflug auf den benachbarten Flughafen Neuostheim: Die letzten

am Samstagabend ankommenden Flieger begannen ihren Landeanflug schon nicht mehr von Osten kommend über Edingen und Seckenheim sondern umflogen den Bereich weiträumig und schwenkten nunmehr von Norden kommend in einer scharfen Rechtskurve im verkürzten Anflug erst sehr spät ein in Richtung Landebahn.

Und noch ein eindeutiges Zeichen deutete auf ungünstiges Wetter hin: Der Veranstalter der Pyrogames hatte zwar vorsorglich im Vorfeld schon darauf hingewiesen, dass die Maimarkthalle als Schutzhalle für die Besucher geöffnet werden könnte. Als dann aber die Lichter in der Halle angingen, war klar, dass die Schutzhalle bald gebraucht und das Wetter sich verschlechtern würde.

Und so kam es auch: Nach dem ersten Feuerwerksdurchgang gegen 22.30 Uhr fing es an zu regnen und heftig zu stürmen, so dass die Hallentore geöffnet wurden und die Besucher in die Halle strömen konnten. Mehrere hundert Menschen suchten in der Halle auch Schutz vor dem Wetter und richteten sich in der Halle bisweilen auch schon bequem ein in der Annahme, dass dies kein kurzes Gewitter werden würde. Doch das Wetter hatte ein Einsehen mit den Feuerwerkern und nach knapp zehn Minuten legten sich Regen und Sturm wieder. Die Besucher konnten die Halle wieder verlassen und nach kurzer Unterbrechung ging die Feuerwerkshow auch weiter.

Nach dem zweiten Durchgang setzte wieder heftiger Regen ein. Doch diesmal suchten die Leute keinen Schutz mehr in der Halle, sondern strömten in Richtung Ausgang. Die Feuerwerke waren durch und auf die noch anstehende Siegerehrung verzichtete das Publikum zugunsten einer trockenen Heimfahrt.