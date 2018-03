Maja strahlt vor Glück

Anzeige

Spielgeräte im Garten

Rüdiger Lapsit von der Baugenossenschaft in Seckenheim freut sich: „Kein Problem, gern geschehen.“ Für ihn war es keine große Sache, der Familie zu helfen. „Ich habe es in der Zeitung gelesen, und Marianne Seitz sprach mich an. Dann wurde diese Wohnung von uns frei, die Familie hat sie sich angeschaut, und es passte, also alles gut“, fasst er kurz und knapp zusammen. „Ich freue mich, dass wir helfen konnten.“

Die Baugenossenschaft Seckenheim ist froh, dass auch der Garten wieder in gute Hände kommt, wie der Vorsitzende Lapsit sagt. „Er ist ideal für die Familie, nicht zu groß und nicht zu klein. Maja kann hier perfekt mit ihrer Schwester Julia spielen.“ Bisher sieht es hinter dem Drei-Parteien-Haus ein bisschen verwildert aus, der Winter hat seine Spuren hinterlassen. Aber schon sind die ersten Knospen zu sehen, der Frühling hält Einzug. Auch die Holzwippe und die bunten Federschaukeln werden schnell wieder glänzen, wenn Beata Jarosz und Tomasz Braton nach dem Umzug im April groß reinemachen.

Noch ist die Wohnung leer, aber nicht nur Maja, die genau weiß, in welches Zimmer sie zieht, sondern auch ihr Vater planen schon alles im Kopf durch. Tomasz Braton steht auf dem Balkon. „Hier könnte man eine Rampe bauen.“ Er zeigt auf die rechte Seite. Eigentlich war mal die andere im Gespräch, „aber der Platz hier eignet sich besser“, das hat er sich genau überlegt. „Die Rampe reicht dann nicht soweit an das andere Grundstück heran.“ Die Krankenkasse würde mehrere tausend Euro übernehmen, „es wird gerade alles geprüft“, erklärt Braton. „Wenn dann noch ein bisschen Geld fehlt, können wir darüber reden“, sagt Rüdiger Lapsit. Die Baugenossenschaft stehe bereit. Für die Stadträtin Marianne Seitz, die ein halbes Jahr lang für diesen Moment gekämpft hat, geht „ein Traum in Erfüllung. Ich bin unendlich glücklich, dass wir der Familie mit diesem schweren Schicksal helfen könnten“, sagt sie.

Eltern sparen für das Mädchen

Auch hunderte Leser dieser Zeitung haben an Majas Schicksal Anteil genommen. 6025 Euro stehen auf dem Spendenkonto. Es kommen noch ein paar Euro hinzu, von Menschen, die Bargeld geschickt haben. „Es ist unglaublich“, viel mehr kann Beata Jarosz nicht sagen, damit habe sie niemals gerechnet. Für die Eltern ist klar, was sie mit dem Geld machen: „Wir selbst haben genug für unser Leben, uns geht es gut, den Kindern geht es gut, wir kommen zurecht“, sagt Vater Tomasz Braton. „Die 6000 Euro sparen wir unsere Maja – man weiß ja nie, was noch kommt.“ Ein Satz, ein Blick, das reicht, um zu verstehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018