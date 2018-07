Malen als Schlüssel der Integration

Anzeige

Zurück zur Collage: Im linken unteren Eck sticht ein Flugzeug mit gelb ausgemalter Flugkabine ins Auge. Die beiden blau angemalten Flügel tragen jeweils zwei Turbinen. „Hadi“ steht mit großen Buchstaben dort geschrieben, wo man ansonsten den Namen der Fluglinie findet. Dieses Mal liest man den Vorname des Zeichners: Hadi. Sehnlichst wünscht er sich, mit eben dieser Maschine wieder zurück nach Syrien zu fliegen.

Die Szene sei einprägsam gewesen, erinnert sich Soroor Ashouri-Fard an jene Momente, als Hadi malte. Die Absolventin der Freien Kunstakademie arbeitete zusammen mit Werner Degreif, ebenfalls von der Freien Kunstakademie, als Kunstlehrerin in der Willkommensschule. Auf vier Sprachen unterrichtete sie. Doch egal, ob deutsch, englisch, persisch oder das in Afghanistan gesprochene Dari – „vor allem Pinselstriche und Formen legten die Gefühle der Schüler offen“, erzählt sie. Vor allem Wut und Heimweh habe sie gesehen, als die Jungen und Mädchen auf einer weiteren Pinselcollage, die ebenfalls im Rathaus ausgestellt ist, ihren Gemütszustand auf Leinwand brachten. So ist rot die dominierende Farbe, doch auch Grüntöne, die in der Farbensymoblik für Hoffnung stehen, sind zu sehen. „Wir wollten die Zeit in der Erstaufnahmestation für die Kinder sinnvoll gestalten und nutzen“, erzählt Ulrike Freundlieb. „Die Botschaft ’Ihr seid hier willkommen’ war uns wichtig.“

Über die Bilder, sowohl ihre Entstehung – mit Pinseln oder Stiften beispielsweise – als auch ihre Aussagen sei nach dem Zeichen dann gesprochen worden. Vokabeln seien dadurch vermittelt worden. Gefühle ausgedrückt. Integration erlebt. „Viele positive Aspekte in der sprachlichen Entwicklung und dem gewaltfreien Lösen von Konflikten haben die Kinder erfahren“, berichtet Claudia Möller. Zusammen mit Maria Bedes-Rätsch leitete sie die Einrichtung, mit deren Erfolg sie zufrieden ist: „Vor allem sozialpädagogisch haben wir Fortschritte gesehen, von denen die Kinder noch lange profitieren werden.“

Eine Einschätzung, die auch Nicolas Bruder teilt, der als Sozialpädagoge an der Willkommensschule intensiv mit den Kindern zusammenarbeitete und vor allem auch am sprachlichen Ausdrucksvermögen feilte. „Mit Schlüsselwörtern haben wir die Sprache zunächst vereinfacht und dadurch den Schülern beigebracht.“

Die „Zuwanderungsstadt Mannheim“ habe ein Zeichen für ihre Willkommenskultur gesetzt, betont Ulrike Freundlieb. Doch sie findet in Bezug auf die jüngsten Debatten auch kritische Worte: „Die politischen Diskussionen um Asyl und Migration sind in der letzten Zeit diskriminierend und für die Betroffenen verletzend gewesen.“

