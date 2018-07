„Man darf die Hoffnung nicht aufgeben“

Anita Lasker-Wallfisch blickt immer wieder zu den Schülern und Schülerinnen des Bach-Gymnasiums. © Rittelmann

Vielleicht kann man das Unvorstellbare nur so vorstellbar machen, das Unsagbare nur so sagen: in einer einfachen, nüchternen und klaren Sprache. Wenn Anita Lasker-Wallfisch von ihrer gestohlenen Jugend erzählt, schweifen die Gedanken nicht ab. Rund 200 Schüler und Schülerinnen füllen langsam die Sitze in der Aula des Bach-Gymnasiums. Lasker-Wallfisch hat weißes Haar, fast schon rhythmisch

...

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018