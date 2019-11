„Man ist rechte Reaktionen gewohnt“

Christoph Scharf, Lokalchef der „Sächsischen Zeitung“ in Riesa, verrät, ob und wie der Aufstieg der AfD Einfluss auf seine Arbeit hat.

Herr Scharf, 2015 war die große Flüchtlingswelle. Seitdem wird die AfD immer stärker. Vor allem in Ostdeutschland – so auch in Riesa. Wie hat sich Ihre Arbeit als Redakteur seitdem verändert?

Christoph Scharf: Ärger mit Anhängern politischer Parteien hatten wir in Riesa eher mit der NPD. Die hat aber zuletzt drastisch an Bedeutung verloren. Sowohl in der Öffentlichkeit, als auch bei den Wahlergebnissen. Insofern ist man es als Journalist in Riesa schon gewohnt gewesen, dass es, nennen wir es Reaktionen aus der rechten Ecke gibt. Beispielsweise Aufkleber an unserer Tür, solche Dinge. Seither ist die NPD aber sozusagen in der Bedeutungslosigkeit versunken.

Einen NPD-Stadtrat gibt es aber immer noch, oder?

Scharf: Ja, es gibt noch einen einzigen Stadtrat. Aber bei 30 Stadträten ist das eine überschaubare Anzahl. Bei den vergangenen Kommunalwahlen war die NPD in Riesa immer auf zwei Sitze gekommen.

Und wie sieht es mit der AfD aus?

Scharf: Wir haben hier mittlerweile auch eine starke AfD, die bei ihrer ersten Kommunalwahlwahl im Mai gleich mit Fraktionsstärke in den Stadtrat eingezogen ist. Sieben Sitze haben sie im Stadtrat erreicht. Nach der CDU, die acht Stadträte hat, ist sie sogar die zweitstärkste Fraktion

Wie treten die AfD-Stadträte in den Sitzungen auf?

Scharf: Es fällt auf: Das sind alles kommunalpolitische Neulinge. Und das merkt man. In den vergangenen Stadtratssitzungen haben sie sich noch nicht auffallend zu Wort gemeldet. Sie müssen jetzt erst einmal mit den ganzen Abläufen zurechtkommen und sind dort demnach erstmal relativ zurückhaltend.

Das klingt ja recht entspannt . . .

Scharf: Ja, hier in Riesa ist alles sehr entspannt. Es gibt derzeit auch keine großen Konflikte, an denen man sich aufhängen könnte. Wir hatten beispielsweise früher die Sächsische Begegnungsstätte hier, eine Gruppierung, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung gebracht und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Sie hatten hier einen Gebetsraum angemietet. Da gab es natürlich große Konflikte. Das ist aber nun schon zwei Jahre her. Muslime, die hier leben, nutzen nun ein städtisches Gebäude als Gebetsraum – und da gibt es keine Probleme.

Wie behandeln Sie als Zeitung die AfD oder auch die NPD?

Scharf: Die NPD kommt bei uns im Blatt in aller Regel nicht vor. Die AfD behandeln wir als zweitstärkste Kraft im Stadtrat so kritisch wie jede andere Partei.

Gibt es da Reaktionen, wenn Sie kritisch berichten?

Scharf: Das Schöne ist: Es gibt Beschwerden, natürlich. Aber die sind mal so und mal so. Die einen sagen: Ihr schreibt immer gegen die AfD. Gleichzeitig kommen aber auch Beschwerden wie: Ihr schreibt die AfD hoch. Ihr lasst sie viel zu oft zu Wort kommen. Da denke ich als Journalist: Wir können nicht alles falsch gemacht haben.

Hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren sonst verändert?

Scharf: Ja, es gibt seit 2015 viel mehr kommunalpolitisches Engagement und deshalb mehr Ansprechpartner für uns. Das liegt daran, dass sich einfach mehr Menschen für Politik interessieren.

Was ist mit Leserbriefen?

Scharf: Bei kommunalpolitischen Themen hat sich nicht viel verändert. Alles, was darüber hinausgeht, landet in Dresden in der Mantelredaktion. Und da geht‘s ab. Da überlegt man schon auch mal: Was druckt man ab, was nicht? Es sind aber auch sehr viele konstruktive Vorschläge dabei.

Haben Sie als Ostdeutscher das Gefühl, Sie werden nur noch auf die politischen Probleme in Sachsen reduziert?

Scharf: Ich denke nicht, dass man das so sagen kann. In den Medien mag das der Fall sein. In meinem persönlichen Umfeld aber keineswegs. Meine Geschwister leben in Westdeutschland, sind mit Westdeutschen verheiratet. Ich habe bei Gesprächen nicht das Gefühl, man wird darauf reduziert, aus einer angeblich braunen Ecke zu kommen. Es spielt in meinem Umfeld weniger eine Rolle, als wenn man sich an irgendwelchen überregionalen Medien orientiert.

Spielen die Partnerstädte – speziell Mannheim – irgendeine Rolle im Riesaer Alltag?

Scharf: Wir haben in Riesa einen rührigen Verein, der sich um die Städtepartnerschaften kümmert. Da gibt es gemeinsame Radtouren, gegenseitige Besuche, teils sind Freundschaften entstanden. Ich freue mich, dass vergangene Woche zu unserem Stadtjubiläum aus allen Partnerstädten Gäste da waren – auch aus Mannheim.

Das Interview wurde persönlich geführt und von Christoph Scharf autorisiert.

