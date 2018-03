„Man kann immer etwas besser machen“

Anzeige

Grundsätzlich vermisst er einen durchgehenden, verlässlichen Zehn-Minuten-Takt an Werktagen auf allen Bahnen, „da gibt es noch zu viele Ausnahmen“. Auch für so wichtige Buslinien wie den 50er (Neckarau-Sandhofen) müsse das gelten. In der Region müsse die S-Bahn ausgebaut, mit Park- und Ride-Plätzen versehen und der Takt verdichtet werden, „nur dann ist das attraktiv für Pendler und zum Einkaufen“. Man müsse „nur mal den Großraum München anschauen, bei uns ist das noch viel zu zaghaft“, bedauert er.

Schließlich fehle in Mannheim der Anschluss neuer Wohngebiete an die Stadtbahn. „Da hat man schon in den 1980er Jahren den Fehler gemacht, so lange zu warten, bis jeder Volljährige im Haushalt ein Auto hat – und das passiert nun wieder bei den Konversionsflächen“, klagt Schöber. Als erster Schritt sei dazu der Ausbau des Stadtbahnknotens vor dem Hauptbahnhof von drei auf vier Gleise nötig.

In diesem Punkt ist er sich mit Volz einig. Der Bahnhofs-Vorplatz müsse bis zur Bundesgartenschau 2023 ausgebaut sein, so der RNV-Chef. Über den Anschluss neuer Wohngebiete entscheide die Politik. „Manches läuft schon. Wir wollen das Netz ausbauen, damit wir mehr, stabiler und pünktlicher fahren können“, erklärt Volz. Generell ist für ihn das Ergebnis vom „MM“-Bürgerbarometer „nicht überraschend“. Die RNV mache selbst regelmäßig Fahrgastbefragungen und komme dabei „zu sehr ähnlichen Zahlen, das spricht für die Güte dieser Umfrage.“

Neue Züge werden bestellt

„Natürlich kann man immer etwas besser machen, aber zunächst ist für uns die hohe Akzeptanz sehr erfreulich“, so Volz. Das gelte umso mehr, als „wir ein schwieriges Jahr hinter uns haben, wo die Pünktlichkeit durch viele Baustellen beeinträchtigt war“. Jedenfalls begreife er die „breite Zustimmung zu unseren Ausbauplänen“ als „Ermutigung“.

Bestellt sind inzwischen neue Bahnen. „Das läuft, wir haben gute Angebote“, so Volz. Sicher sei auch die Finanzierung des Milliardenprojekts, nachdem die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen Bürgschaften übernehmen. Sobald die jeweiligen Kommunalaufsichtsbehörden diesen Bürgschaften zugestimmt haben, könne man bestellen. 80 Züge würden fest geordert und dann 2020 bis 2024 geliefert, für 14 weitere Züge habe man ab 2024 eine Option. Diese Wagen dienten nicht allein dem Ersatz alter Züge, sondern auch der Kapazitätsausweitung. Auf stark frequentierten Strecken könne man dann etwa 40 oder 60 Meter lange Züge statt der bisherigen 30-Meter-Wagen einsetzen.

Auf die Beschwerden wegen Sicherheit und Sauberkeit habe man reagiert. Hier wurde die Stärke des Personals von 14 auf 20 Personen aufgestockt. Im gesamten Verkehrsgebiet sind 209 von 435 Automaten mit Notrufknopf, Sprechtaste und Videokamera ausgestattet. „Weitere 80 Automaten werden in den nächsten Monaten bestückt, die restlichen mit der Neubeschaffung in 2019/2020 ausgerüstet“, erklärt Volz. Nach wie vor würden Züge auch an den Endhaltestellen gereinigt. „Man kann natürlich immer noch mehr machen, aber man muss es auch finanzieren, und perfekt kriegt man das nie hin“, gibt er zu bedenken.

„Keine Erkenntnisse“ hat die RNV laut Volz, dass nicht funktionierende Anschlüsse „ein generelles Problem“ seien. „Bei lange laufenden Linien, die an mehreren Stellen Anschluss haben, kann man das womöglich nicht an jeder Stelle immer einhalten – das ist dann eine Abwägungssache“, räumt Volz ein. Man werde aber „nicht müde, dem Fahrpersonal zu sagen, dass die Kunden unsere Auftraggeber sind und wir ein kundenfreundliches Verhalten fordern“, ergänzt RNV-Sprecherin Susan Becker ausdrücklich.

