Anzeige

Das Staunen ist also groß, als der Polizist das Fahrzeug startet und losfährt, ohne dass man es hört. In Zukunft soll das Auto mit Solarenergie getankt werden, um so die Umwelt noch weniger zu belasten, sagt Ambacher. Auch der Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Michael Kapolka sieht in der Einführung des E-Autos bei den Sicherheits-Trainings einen Schritt in die Zukunft. Als Unterstützer der Jugendverkehrsschule sei es ihm ein besonderes Anliegen, dazu beitragen zu können, dass die Einrichtung ein solches E-Fahrzeug bekomme.

Während des halbstündigen Trainings lernen die Kindergartenkinder das richtige Überqueren einer Straße, einer Ampel und einer Straßenbahnschiene. An einer Schaumstoffpuppe bekommen sie außerdem demonstriert, was passieren kann, wenn man nicht schaut, bevor man über die Straße läuft.

Auch Eltern sind in der Pflicht

Hier sind die Jungen und Mädchen besonders schockiert, als die Puppe Willi vor das Auto kommt und meterweit durch die Luft geschleudert wird. Gleichzeitig erklären die Polizisten den Kindern, dass ein Auto sehr lange braucht, um zum Stillstand zu kommen und es deshalb besonders wichtig sei, nach rechts und links zu schauen.

Das gesamte Training wird auf Video aufgenommen und bei einem Informationsabend den Eltern der Kinder gezeigt. „So können wir den Erwachsenen zeigen, was besonders zu beachten ist und wir erklären ihnen auch, wie sie am besten in Zukunft mit ihren Kindern üben können“, sagt Ambacher. Jedes Jahr besuchen etwa 1500 bis 2000 Vorschulkinder das Training und werden so auf einen sicheren Schulweg vorbereitet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018