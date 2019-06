„Man muss das Fliegen schon lieben“

Eigentlich hätte es ein unbeschwerter Traumurlaub werden sollen. Als Kind reiste Christiane Friedel mit ihren Eltern durch die Savanne Botswanas und erlebte die eindrucksvolle Natur des südafrikanischen Landes. Mit der Idylle war es jedoch schnell vorbei, als Christiane krank wurde. Ein Pilot nahm die Jugendliche mit in die nächste größere Stadt. Dort diagnostizierte der Arzt eine harmlose Magenverstimmung. Der Rückweg ins Safari-Camp erfolgte wieder per Lufttaxi. „Da es mir schon viel besser ging, ließ mich der Pilot eine Weile fliegen“, berichtet Friedel. Ab diesem Moment war für die gebürtige Sandhofenerin klar, was sie später einmal werden möchte: Buschpilotin.

Mehr als 30 Jahre später muss Friedel feststellen, dass es mit dem Traumjob nicht geklappt hat. Anstatt Lebensmittel und Touristen durch die Savanne zu transportieren, sitzt die 50-Jährige im Cockpit eines Airbus 330 und befördert mit jedem Flug Hunderte Passagiere nach Europa, Australien oder Nordamerika. Seit 15 Jahren ist sie Flugkapitänin. Nach mehreren Stationen in den USA und Südafrika arbeitet Friedel in China und lebt mit ihrem Mann in der Millionenmetropole Hangzhou. Ihr Weg auf den Chefsessel eines Verkehrsflugzeugs war ein steiniger und fast schon beendet, bevor er eigentlich begonnen hatte.

Mit US-Ausbildung zum Traumjob

Nach ihrer Rückkehr aus Botsawana absolviert die damals 18-Jährige mehrere medizinische Eignungstests und besteht alle – bis auf die Sehprüfung. „Damit war mein Traum ausgeträumt, in Deutschland konnte ich keine Pilotin werden“, erzählt Friedel. Die Alternative heißt Hotelkaufrau.

Mit dem Abitur in der Tasche geht die junge Frau zunächst für ein halbes Jahr nach Costa Rica. Dort erfährt sie, dass die Eignungstests für Piloten in den USA niedrigere Hürden aufweisen. „Also bin ich nach Florida geflogen, hab die Prüfungen bestanden und der Hotelfachschule wieder abgesagt“, erinnert sich die Sandhofenerin. Die Glückssträhne hält an, als sie eine der begehrten Green Cards gewinnt, mit der sie unbefristet in USA leben und arbeiten darf. Was folgt, sind unzählige Flugstunden und trockener Theorieunterricht. „Man muss das Fliegen schon lieben, sonst hält man das nicht durch“, erinnert sich Friedel an ihre Lehrjahre. Bedenken, dass sie die Ausbildung nicht packen könnte, hat sie nie. Viel Unterstützung bekommt sie auch von ihren Eltern. „Die haben nie an mir gezweifelt“, sagt Friedel. Als ausgebildete Pilotin muss sie jedoch feststellen, dass sie in einer von Männern dominierten Branche gelandet ist. Seriöse Jobangebote sind erstmal rar und der Traum von Afrika in weiter Ferne. „Ohne Cockpiterfahrung und gute Kontakte war es unmöglich, Buschpilotin zu werden“, erzählt die 50-Jährige. Mit Gelegenheitsjobs hält sich Friedel über Wasser, bringt Urlauber sowie Waren auf kleine Bahama-Inseln und gibt Flugstunden. 1996 erfolgt der Karrieresprung: Eine Anstellung als Copilotin bei American Airlines. Als Einsteigerin muss sie hart kämpfen, fliegt regelmäßig nachts und an Weihnachten. Nach acht Jahren hat Christiane Friedel dann geschafft, wovon viele ein Leben lang träumen. Sie zur wird Flugkapitänin befördert und ist endlich der Chef an Bord. „Damit war die Zeit vorbei, in der ich mir das Machogerede der Männer anhören musste.“ Als 2008 die Finanzkrise ausbricht, nimmt Friedel ein Angebot aus Asien an. „Gehalt und Vertrag waren gut und ich wollte schon immer nach China“, erläutert sie. Mit ihrem Mann zieht Friedel zunächst auf die Urlaubsinsel Sanya, dann nach Hangzhou. Beiden gefällt es so gut, dass sie beschließen, langfristig in China zu bleiben.

Aufenthalt auf den Malediven

„Von hier fliege ich in europäische Metropolen, nach Kanada oder auf Inseln im Indischen Ozean“, sagt Friedel und ergänzt: „Ein zweitägiger Aufenthalt auf den Malediven ist natürlich super.“ Zweimal im Jahr kommt sie nach Mannheim zurück und besucht ihre Eltern, die noch immer in Sandhofen wohnen. Gerne denken sie an ihren Botswana-Urlaub zurück. Ohne die Magenverstimmung wäre alles vielleicht anders gekommen: Christiane Friedel hätte ihre Leidenschaft fürs Fliegen nie entdeckt und wäre heute Hotelkauffrau.

