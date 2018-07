„Man sollte den Dialog am Laufen halten“

Anzeige

An Wochenenden sind im Rembrandt 20 Sozialarbeiter eingesetzt, die für Deeskalation sorgen, Störenfriede identifizieren und durstgeplagten Partygängern Wasser anbieten. Im Notfall bringen sie sie in sichere Räume oder geben Instruktionen, wie sie am schnellsten und sichersten wieder nach Hause finden. Toiletten, die werktags in der Erde verschwinden und nur am Wochenende hochgefahren werden, sollen die Zahl der Wildpinkler reduzieren.

In Milans Amtszeit sei die Gewalt unter Alkoholeinfluss um 25 Prozent gesunken, das Vermüllen und Urinieren in der Öffentlichkeit sogar um 30 Prozent. Das Konzept koste 130 000 Euro im Jahr, ein Drittel davon zahlen die Nachtclubbesitzer selbst. Das sei aber gut angelegtes Geld: „Eine vibrierende Metropole zieht junge Leute an und bindet sie – die Arbeit des Nachtbürgermeisters bereichert so die Stadt.“ dpa

