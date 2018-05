„Manchmal bin ich eingenickt – während ich mich unterhielt“

Anzeige

Günter Zehnbauer schnarcht. Beziehungsweise schnarchte. So könnte man es ausdrücken, wenn man es einfach halten will. Komplizierter – und medizinisch korrekt – heißt es: Zehnbauer litt an einer „Obstruktiven Schlafapnoe“, bei der das Schnarchen ein Symptom ist. Schon lange gibt es Abhilfen dafür – wie eine Schlafmaske – doch diese passen nicht zu jedem, können also auch nicht immer weiterhelfen. Ein Zungenschrittmacher aus der HNO-Klinik des Uni-Klinikums hat Zehnbauers Leiden nun ein Ende bereitet.

Beim Schlafen entspannen sich die Muskeln im Körper. So auch die Muskulatur der oberen Atemwege – also die Zunge und der mit ihr verbundene ringförmige Gaumen. Bei Menschen, die an einer Schlafapnoe leiden, führt das zu Atemaussetzern – und diese können nach mehreren Jahren tödlich enden, erklärt Joachim Maurer, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums und stellvertretender Leiter der HNO-Klinik.

Bereits der einhundertste Eingriff am Uni-Klinikum Das Klinikum in Mannheim ist eines der wenigen Krankenhäuser, die den Zungenschrittmacher in relevanter Anzahl einsetzen. Daneben gibt es noch Kliniken in Hamburg, Lübeck, Berlin und München. Mannheim hat eine Zulassung für beide verfügbare Modelle. Wer welches Modell bekommt, wird an unterschiedlichen Kriterien festgemacht. Die Batterie halte im Schnitt, so der Facharzt Joachim Maurer, zwischen acht und zwölf Jahre. Danach müsse der Schrittmacher ausgetauscht werden. Das Gerät wird ständig weiterentwickelt. Seit fünf Jahren ist der Schrittmacher bereits auf dem Markt. In diesem Jahr wurde der einhundertste Eingriff am Klinikum vorgenommen. Zunächst wird der Schrittmacher nur unter strengen Kriterien implantiert, da der Eingriff sehr teuer ist. Medizinisch sei es jedoch die wünschenswertere Methode, weil die Operation kaum gefährlich sei und wenig Schmerzen verursache, so Maurer. jor

Morgens wie gerädert

„Irgendwann hat meine Frau gemerkt, dass ich diese Aussetzer habe“, erzählt Zehnbauer. 68 mal in der Stunde – das Ergebnis aus dem Schlaflabor. Das heißt, mehr als einmal in der Minute musste ihn sein Körper „vor dem Ersticken retten“, wie der Facharzt es ausdrückt. Der heute 62-Jährige wurde also immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Gemerkt hat er davon nichts – zumindest nicht bewusst. „Ich war morgens wie gerädert“, erzählt er. Tagesschläfrigkeit und massive Konzentrationsschwächen waren die Folgen. „Es war so frustrierend.“ Zehnbauer stockt. „Ich musste manche Sätze fünfmal lesen und konnte mir trotzdem nicht merken, was darin stand.“ Autofahren sei zur Tortur geworden, essen gegangen sind er und seine Frau gar nicht mehr. „Manchmal bin ich einfach eingenickt – während ich mich unterhielt oder etwas aß.“ Der Körper erholt sich nicht, der Blutdruck sinkt nicht ab – was er in der Regel im Schlaf macht.