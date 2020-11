Mandarinen-Netz statt Maske

Ein roter Aufkleber am Revers für die Ängstlichen, wer sich nicht vor dem neuen Coronavirus fürchte, solle sich einen grünen Sticker anheften. „Dann sehe ich das und halte Abstand oder weiß, ok, mit dem kann ich reden“, sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Eine Maske trägt sie nicht, völlig übertrieben, sagt sie, und das sagen auch alle anderen, die am sonnigen

...