Mandela statt Hedin?

Vor genau einem Monat wurde gemeldet, München habe zwei neue Straßen benannt – nach Romy Schneider und Freddie Mercury. „Lasst die Finger davon!“, mag mancher den Stadtvätern und -müttern dort zurufen. Welchen Ärger die Benennung nach Personen machen kann, das sieht man derzeit nämlich am Sven-Hedin-Weg in Rheinau-Süd.

Nun sind die Sissi-Darstellerin und der Rockstar nicht mit dem schwedischen Forschungsreisenden vergleichbar – schon, weil beide von ihren Lebensdaten her nicht mit der NS-Zeit in Verbindung stehen. Doch der Hedin-Weg zeigt, wie problematisch nicht nur Straßenbenennungen aus der NS-Zeit sein können, sondern auch die aus unseren Tagen.

Dass die Benennung nach Hedin noch 1985 erfolgt ist, kann heute nur Kopfschütteln auslösen. Sie zeugt von der Unbedarftheit, mit der Stadthistoriker, Verwaltung und Kommunalpolitik noch in den 1980er Jahren mit diesem Thema umgingen. Doch dieser Befund bringt uns nicht weiter. Was zählt, ist das Umsteuern. Und dies beginnt mit Formulierung der Einsicht, dass Hedin keine Person ist, die in unserer Stadt die Würdigung durch einen Straßennamen verdient. Er war ein Bewunderer Hitlers und ein Antisemit – diese Lebensbilanz kann auch durch singuläre Hilfe für Verfolgte nicht relativiert werden.

Dass die Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd in ihren Veröffentlichungen für den Erhalt nicht nur der Leutwein-, Lüderitz- und Nachtigalstraße eintritt, sondern auch für jenen Weg, der an einen Mann wie Hedin erinnert, das sollte sie schnellstens korrigieren. Sie gefährdet sonst ihren Ruf eines seriösen Gesprächspartners, den sie sich in vielen Jahren mit ihrer engagierten Arbeit erworben hat.

Die Ergänzung der Straßenschilder um erläuternde Tafeln mag aus Sicht der Anwohner bei den drei Kolonisten eine Lösung sein – bei Hedin ist sie es auf keinen Fall. Was sollte auch auf der Tafel stehen: „Rechtfertigte den NS-Krieg. War ein Antisemit. Bewunderte Hitler“ – wer will denn hier wohnen?

Von einem Bürger kam jüngst die Idee, den Hedin-Weg in Nelson-Mandela-Ring umzutaufen. Das bliebe im Kontext Afrikas, bilde aber zugleich einen mächtigen Kontrapunkt gegen die Namen im Kolonisten-Viertel der alten Siedlung. Was zunächst wie eine Schnapsidee anmutet – nach einigem Nachdenken hat das was. Der Mann, der trotz großen Leidens unter der Apartheid am Ende auf Versöhnung gesetzt hat – er wäre ein Namenspate, auf den die Anwohner mit Recht stolz sein dürften. Sven Hedin ist es definitiv nicht. Sein Name muss weg.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020