Manet-Gemälde zieht um

15 Monate lang blieb das Monumentalgemälde „Die Erschießung Kaiser Maximilians“ von Édouard Manet im Depot, seit 10. April hängt das wertvollste Werk der Mannheimer Sammlung wieder in der Kunsthalle – im Kubus 3. Aber jetzt zieht es erneut um, in Kubus 1, an seinen endgültigen Platz.

Grund dafür ist, dass am derzeitigen Standort in gut zwei Monaten, am 11. Oktober, die große Herbstausstellung „Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie“ beginnt. Das bringe bereits jetzt „Bewegung in die neue Kunsthalle“, teilt die Pressestelle mit. Die zweite Sonderausstellung seit der Neueröffnung beleuchte „zehn Jahre nach der Finanzkrise erstmals sichtbare Einflüsse der Ökonomie auf Kunst und Künstler in der Periode von 1919 bis 1939 und zwischen 2008 und 2018“, schreibt die Kunsthalle. Etwa 250 Gemälde, Filme, Fotografien, Collagen und Multimedia-Installationen von rund 150 Künstlern und Kollektiven aus mehr als 20 Nationen sind zu sehen.

Schon diese Woche beginnen die Umbauarbeiten. Kubus 1 ist deshalb bis Sonntag, 26. August, geschlossen. Was den Manet angeht: Besucher haben bis Sonntag Gelegenheit, das Gemälde in Kubus 3 mit der Installation „Arena“ zu erleben. Ab 28. August steht das Werk in Kubus 1 in der neuen Konstellation mit „The Chisel and the Sinkhole“ (Der Meißel und der Stollen) von José Antonio Vega Macotela. bhr

