Manfred Lucha besucht Roche-Werk

„Die globale Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Investitionen in das Gesundheitssystem sind.“ Andreas Schmitz, Geschäftsführer Personal der Roche Diagnostics GmbH, richtete seine Worte direkt an Manfred Lucha. Der Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg (Bündnis 90/Die Grünen) war am Mannheimer Roche-Standort zu Gast.

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Grüne), Landrat Stefan Dallinger (CDU, Rhein-Neckar-Kreis) sowie Mannheims Erstem Bürgermeister Christian Specht sprach Lucha über unternehmerische Sozialverantwortung und die wirtschaftliche Bedeutung der industriellen Gesundheitswirtschaft.

Investitionen seien „die Basis für zukunftsfähige Gesellschaften und eine funktionierende Wirtschaft, vor allem in diesen Zeiten“, so Schmitz. Roche stelle diagnostische Lösungen für alle Phasen der Infektion zur Verfügung und forsche an Medikamenten. Zudem setze sich das Unternehmen für zukunftsfähige Gesellschaften und deren Anteil am Arbeitsmarkt ein. „Uns liegt nicht nur die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten am Herzen, sondern auch die unserer Mitarbeitenden”, erklärte Schmitz.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020