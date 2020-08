Manga in Mannheim

Wie in den Jahren zuvor wären sicher auch an diesem ersten Augustwochenende wieder etwa 15 000 Besucher zur AnimagiC-Convention in den Rosengarten gekommen. Doch die Corona-Pandemie führte schon frühzeitig zur Absage des besonders bei Jugendlichen beliebten Festivals für japanische Populärkultur mit Schwerpunkt auf Anime und Manga. So werden beim Cosplay etwa virtuelle Figuren aus japanischen Manga, Anime, Filmen und Videospielen originalgetreu dargestellt.

Trotz der Absage machten sich einige Fans nach Mannheim auf, so wie Selina Kudras und Natalie und Angelina Feßner: Die drei kamen aus Wilhelmshaven und wollten ursprünglich zur AnimagiC, doch auch die Absage der Veranstaltung ließ sie nicht von ihren Reiseplänen abbringen: „Wir hatten die Zugtickets ja schon gebucht“, erzählen sie, „und jetzt einfach so zuhause bleiben, das wollten wir auch nicht.“

So ging es auch einigen anderen Fans, die sich am Wochenende dann zu freien Cosplay-Fotoshootings im Luisenpark oder um den Wasserturm herum trafen, in ihren Kostümen natürlich. Selina Kudraß stellt die Tomoe Gozen-Figur aus dem japanischen Videospiel Fate nach. Die Figur geht auf eine der wenigen japanischen weiblichen Krieger der Geschichte zurück, die um 1200 lebte.

Natalie Feßner im Kostüm der Himeko aus dem 3D-Action-Rollenspiel Honkai Impact 3 stellt eine der 13 Walküren dar, die als kraftvolle Kämpferin mit Honkai-Energie von der Schicksal-Organisation ausgestattet ist. Und ihre Schwester Angelina Feßner präsentiert sich als Sängerin Ranka Lee, die in Fachkreisen als kleine Königin bekannt ist. Die Figur wurde in der japanischen Zeichentrickserie Macross Frontier berühmt und hatte auch in zahlreichen Videospielen ihren Auftritt. dle

