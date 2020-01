Mann aus dem Neckar geborgen

Ein Unbekannter ist am Montag von Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr an der Kurpfalzbrücke aus dem Neckar gerettet worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, war der Mann aus bisher noch unklarer Ursache im Wasser gelandet. Ob er gestoßen wurde oder freiwillig sprang, konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Nachdem der Mann zunächst auf dem Wasser in Höhe des Museumsschiffs trieb, konnte ein Einsatzboot der Wasserschutzpolizei ihn bergen und über das Museumsschiff an Land bringen. Laut Aussage des Polizeisprechers wurde der Mann an den Rettungsdienst übergeben. Über seinen gesundheitlichen Zustand war nichts bekannt. mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020