Mann bedrängt Frau auf Damentoilette

Ein unbekannter Mann ist gegenüber einer 50-Jährigen handgreiflich geworden. Nach Angaben der Polizei von gestern packte er die Frau am Mittwoch kurz nach 16 Uhr an den Oberarmen. Dann versuchte er, sie in eine Kabine auf der Damentoiletten der Abendakademie zurück zuschieben, die sie kurz zuvor verlassen hatte. Als die 50-Jährige daraufhin laut zu schreien begann, ließ der Unbekannte von ihr ab, entschuldigte sich plötzlich und lief davon. Nach den Angaben der Frau kann ein sexueller Hintergrund für die Tat ausgeschlossen werden, so die Polizei. Ermittelt wird derzeit wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: 0621/1 2 5 8 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019