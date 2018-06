Mann bei Überfall mit abgebrochener Flasche am Hals verletzt

Anzeige

Mannheim.Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen 28-Jährigen an der Mannheimer Neckarpromenade mit einer abgebrochenen Flasche am Hals verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann auf dem Nachhauseweg nahe der Alten Feuerwache, kurz nach 0 Uhr, von dem Unbekannten mit der abgeschlagenen Glasflasche bedroht. Der Täter habe versucht, ihm die Halskette und Kopfhörer zu entreißen.

Ein Anwohner hatte das Geschehen offenbar vom Balkon aus verfolgt und nach unten gerufen. Daraufhin sei der Unbekannte in Richtung Lange Rötterstraße geflohen. Zuvor hatte der Täter den 28-Jährigen mit der Glasflasche am Hals verletzt. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung stationär in einer Klinik aufgenommen.

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben, er hat eine schwarze Hautfarbe und sprach nach Angaben der Polizei gebrochen Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere derjenige, der vom Balkon aus die Tat beobachtet haben soll, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.