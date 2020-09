Mann bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Streit in der Neuhofer Straße auf der Rheinau ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war bei der Auseinandersetzung im häuslichen Bereich ein Messer zum Einsatz gekommen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, laut einem Polizeisprecher sind die Verletzungen aber nicht lebensgefährlich. Kurz nach der Tat nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat und der Schwere der Verletzungen konnte die Polizei auf Nachfrage am späten Montagnachmittag noch nicht machen. pol/kako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020