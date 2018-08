Mann belästigt Frau bei Parade

Anzeige

Eine Frau ist am Rande der Christopher-Street-Day-Parade in der Innenstadt von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Mann der 21-Jährigen am Samstag von hinten und tanzte sie an. Dabei rieb er mit seinem Geschlechtsteil an der jungen Frau. Als diese daraufhin sofort das Weite suchte, näherte sich ihr der Unbekannte erneut. Die 21-Jährige entfernte sich und konnte später beobachten, wie er sein Vorhaben bei weiteren Frauen wiederholte. Er lief schließlich in Richtung Paradeplatz davon.

Nach Angaben der Geschädigten ist der Mann circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,80 Meter groß, er ist gebräunt, hat kurze dunkle Haare und einen Bauchansatz. Zudem soll er eine schwarze, lange Hose und ein dunkles T-Shirt getragen haben. Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 0621/174 44 44. pol/zyl