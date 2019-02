Mann belästigt Frau im Waschsalon

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine 29-Jährige in einem Waschsalon in G 7 belästigt. Die Frau hielt sich zwischen 13 und 14 Uhr in dem Betrieb auf, als der Mann sie ansprach. Kurz darauf ging er – kehrte jedoch schnell wieder mit geöffneter Hose zurück und manipulierte vor der 29-Jährigen an seinem Penis. Anschließend flüchtete er. Die Polizei beschreibt den Exhibitionisten so: männlich, etwa 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß. Der Unbekannte habe ein südeuropäisches Erscheinungsbild, sei sehr schlank, insgesamt ungepflegt, habe grau melierte schwarze kurze Haare und einen Dreitage-Bart. Laut Polizeibericht trug er eine dunkle Jeans mit heller Waschung, einen schwarzen Ledergürtel mit großen Ösen, einen dunklen Pullover, eine zu große Windjacke und eine grelle Mütze. Zeugen, die Hinweise geben können oder betroffen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-44 44 an die Kriminalpolizei Mannheim zu wenden. baum/pol

