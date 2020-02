Mann berührt junge Frau unsittlich

Eine junge Frau ist an der Haltestelle „Hochstätt“ auf dem Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Mann betatscht worden. Die 22-Jährige war am Freitagabend gegen 21.50 Uhr im Karolingerweg unterwegs, als sie plötzlich den Mann hinter sich wahrnahm.

Der Unbekannte umklammerte die junge Frau und betatsche sie. Das Opfer riss sich jedoch los und rief um Hilfe, worauf der Unbekannte in Richtung „Spielplatzanlage“ flüchtete. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei ohne Ergebnis verlaufen. Zeugen, insbesondere ein Busfahrer, der kurz vor der Tat an der Haltestelle „Hochstätt“ angehalten hatte, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020