Mann beschädigt Autos – Festnahme

In der Oststadt hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen, der in der Goethestraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Eine Zeugin hatte den Randalierer gegen 4 Uhr in der Nacht zu Donnerstag beobachtet. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß wurde der 20-Jährige verhaftet. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann an mindestens 13 Autos die Außenspiegel abgetreten, Embleme abgebrochen oder den Lack zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zur Tatzeit war der Tatverdächtige „erheblich alkoholisiert“. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden: 0621/1 74-33 10. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019