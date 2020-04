Mann entblößt sich vor drei Frauen

Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten. Wie am Montag mitgeteilt wurde, entblößte sich der Mann am Sonntagnachmittag in der Nähe des Parkhauses in N 2 vor drei Frauen und spielte mit seinem Geschlechtsteil. Als ihn eine der Frauen auf sein Verhalten ansprach, setzte er sich auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Bismarckstraße davon. Beschrieben wird der Unbekannte als 50 bis 55 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit heller Hautfarbe und „normaler Statur“. Außerdem habe er eine Halbglatze mit Haaren im Nacken und an den Seiten sowie einen weißgrauen Bart. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Sportjacke und einer blauen Jeans. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/lok

