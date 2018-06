Mann erliegt Verletzungen

Anzeige

Auch eine Notoperation konnte den Mann nicht mehr retten: Nach einem Messerangriff ist ein 41-jähriger Mann in einer Heidelberger Klinik verstorben. Er war bereits am Donnerstagabend im Bereich der Untermühlaustraße/Pyramidenstraße von einem 38-Jährigen niedergestochen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist er im Laufe des Samstagvormittags nun seinen Verletzungen erlegen.

Zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern war es laut Polizei am Donnerstagabend gegen kurz nach 23 Uhr gekommen (wir berichteten in der Samstagausgabe). Angeblich soll ein bereits länger schwelender Streit eskaliert sein: Der 38-Jährige habe seinem Kontrahenten zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach zückte er ein Messer und stach damit mehrfach und mit großer Wucht auf den Oberkörper des 41-Jährigen ein, so schildert es die Polizei. Schließlich trat er noch auf den bereits am Boden liegenden Mann ein.

Beschuldigter in Haft

Der 38-Jährige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen, er soll dabei keinen Widerstand geleistet haben. Am Freitag erließ dann ein Staatsanwalt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Mittlerweile wurde der Tatbestand um einen vollendeten Mord erweitert. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei gestern keine weiteren Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten hier an, hieß es. cvs