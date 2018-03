Mann im Rollstuhl bestohlen

Anzeige

Die Polizei spricht gestern in ihrem Bericht von „einer niederträchtigen Taschendiebin“. Die Frau hat am Donnerstag zur Mittagszeit in der Innenstadt einen beinamputierten Rollstuhlfahrer bestohlen. Ihr Opfer hatte an einem Geldautomaten mehr als 200 Euro Bargeld abgehoben und wollte anschließend mit der Straßenbahn weiterfahren. Im Quadrat P 7 wurde der Mann von der Frau angesprochen, die ihn um Geld anbettelte. Mit Hilfe eines Buches, und nachdem sie ihrem Opfer eine Fotografie gezeigt hatte, stahl die Unbekannte dem Rollstuhlfahrer das soeben abgehobene Geld aus der Brusttasche. Zwar gelang es einer Passantin noch, die Diebin kurz festzuhalten, letztlich konnte diese sich aber losreißen und fliehen.

Die Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet nun nach der Frau mit folgender Täterbeschreibung: etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, schulterlanges schwarzes Haar. Bekleidet war die Diebin mit einem schwarzen Parka und schwarzen Stoffhosen. Die Frau hatte eine schwarze Ledertasche bei sich. Weitere Opfer oder Zeugen, denen die Person aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 0621/1 74 33 10 anzurufen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut: „Achten Sie auf Sicherheitsabstand, lassen Sie möglichst keinen Körperkontakt mit Fremden zu. Bereits beim Geldabheben auf der Bank sollte auf verdächtige Personen geachtet werden. Auch Taschendiebe arbeiten zu zweit oder dritt und spähen ihre Opfer bereits am Bankautomaten oder beim Öffnen des Geldbeutels an der Supermarktkasse aus. tan/pol