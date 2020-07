Mann in der Neckarstadt lebensgefährlich verletzt

Mannheim.Die Polizei ist am Mittwochabend nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen zu einem größeren Einsatz in Mannheim ausgerückt. Rettungskräfte seien ebenfalls vor Ort, teilte die Polizei mit. Die Mittelstraße im Stadtteil Neckarstadt-West war am Abend gesperrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Person bei dem Streit durch eine Stichverletzung lebensgefährlich verwundet und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Einsatzkräfte, hatte sich der Streit schnell aufgelöst. Zwei Personen flüchteten vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden.

Bei dem Einsatz wurden keine Beamten verletzt. Die Kriminaltechnik hat mit der Spurensicherung begonnen, die Kriminalpolizei ermittelt.