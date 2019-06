Mann in Mannheimer Lokal lebensgefährlich verletzt - Anklage gegen Ehepaar

Mannheim.Weil das Paar einen Mann in einem Lokal in der Innenstadt lebensgefährlich verletzt haben soll, ist gegen einen 31-jährigen Mann und seine 37-jährige Ehefrau Anklage zum Landgericht Mannheim wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Dem Ehepaar wird vorgeworfen, am 6. Januar gegen 22 Uhr in einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt auf einen anderen Gast losgegangen zu sein und diesen lebensbedrohlich verletzt zu haben. Der 31-Jährige soll überraschend mehrfach auf einen 41-jährigen Gast eingeschlagen haben, während seine 37-jährige Ehefrau unter Vorhalt eines Messers unbeteiligte Gäste davon abhielt, dem 41-Jährigen zu Hilfe zu eilen. Danach habe die 37-Jährige dem Mann zwei Stiche in den Oberkörper zugefügt und soll hierbei zumindest billigend in Kauf genommen haben, dem 41-Jährigen tödliche Verletzungen zuzufügen. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Schulter- und Rückenbereich. Der Mann wurde notärztlich versorgt und anschließend stationär im Krankenhaus behandelt. Seine Verletzungen waren anfänglich lebensbedrohlich. Die vorläufige Festnahme des Ehepaars erfolgte am Folgetag.

Der 31-jährige, dem die Anklage gefährliche Körperverletzung zur Last legt, befindet sich auf freiem Fuß. Der gegen ihn bestehende Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die 37-jährige Ehefrau, die wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Beide Angeschuldigten haben den Tatvorwurf im Wesentlichen bestritten.