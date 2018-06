Mann in Tiefgarage mit Fleischerbeil angegriffen und verletzt

Anzeige

Mannheim. Ein 32-Jähriger hat am Montagabend einen Mann in einer Tiefgarage in den K-Quadraten mit einem Fleischerbeil angegriffen. Der 33-jährige Kontrahent des Mannes erlitt dabei tiefe Schnittwunden im Gesicht, an Armen und Brust sowie am Rücken, die medizinisch versorgt werden mussten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mit.

Gegen den 32-jährigen wohnsitzlosen Mann wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen, er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden Männer waren gegen 21.30 Uhr am Montagabend in der Tiefgarage aneinander geraten. Dabei sollen die beiden Männer zunächst mit den Fäusten aufeinander losgegangen sein. Im weiteren Verlauf habe dann der 32-Jährige ein 20 Zentimeter langes Fleischerbeil aus dem Hosenbund gezogen und damit seinen Widersacher angegriffen. Nachdem sich der Verletzte zunächst vom Tatort entfernen konnte, seien die beiden Kontrahenten an der Straßenbahnhaltestelle "Abendakademie" erneut aufeinander getroffen. Hier soll der Tatverdächtige den 33-Jährigen mit dem Tode bedroht haben.

Der Angreifer wurde im Rahmen der Fahndung wenig später in einer Straßenbahn festgenommen und daraufhin dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Informationen lagen nicht vor, die Ermittlungen dauern an. (dls)