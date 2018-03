Mann nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Lebensgefahr

Anzeige

Kontrolle verloren und mit Leitplanke kollidiert

Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer eines Ford ebenfalls am frühen Abend auf der B 38 in Käfertal die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann war kurz vor 18 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe der Mannheimer Straße wegrutschte, zunächst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke kollidierte und schließlich auf der Straße zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.

23-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bereits am Morgen kam es im Mannheimer Rheinauhafen zu einem schweren Unfall. Ein 23-Jähriger kollidierte beim Überholen frontal mit einem Lkw und wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Duisburger Straße war während der Unfallaufnahme am Morgen mehrere Stunden gesperrt. (wir berichteten).

Unfall auf der A6 – mehrere Kilometer Stau

Auch auf der A 6 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich gegen 10 Uhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, in Fahrtrichtung Mannheim, ein Auffahrunfall, an dem nach ersten Informationen ein Sattelzug und ein Auto beteiligt sind. Die linke Spur ist derzeit blockiert. Der Rückstau betrug am Donnerstagmorgen 12 Kilometer. In der Gegenrichtung kam es gegen 10.45 Uhr darüber hinaus zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw.