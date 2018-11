Mann nutzt Megafon aus Polizeiauto

Mannheim.Nach zwei Festnahmen in der Neckarstadt gehen die Darstellungen von Polizei und Zeugen auseinander. Die Polizei berichtete am Wochenende, ein 35-jähriger Mann habe nach dem Ende einer unangemeldeten Demonstration am Freitagabend zwei Beamte beleidigt. Da er sich mehrfach gewehrt haben soll, wurde er vorläufig festgenommen und in einen Streifenwagen gesetzt. Darin griff er zum Mikrofon des Außenlautsprechers. Das berichten Polizei und Zeugen übereinstimmend.

Über das, was dann geschah, gibt es unterschiedliche Darstellungen: Zwei Zeugen sagten dem „MM“, die Polizisten seien zum Wagen gerannt. Direkt danach seien Schreie zu hören gewesen. Schnell versammelten sich nach übereinstimmenden Angaben Personen um das Auto. Einige filmten das Geschehen. Von einem der Filmenden, einem nach eigenen Angaben 28-jährigen Medizinstudenten (die Polizei gab das Alter mit 25 an), mit dem der „MM“ sprechen konnte, forderten die Beamten die Personalien. Er weigerte sich, was er selbst und die Polizei bestätigten.

Auf den Boden gedrückt

Die Polizisten brachten ihn in ein nahe gelegenes Geschäft. Nach Angaben des 28-Jährigen und eines Zeugen wurde er von den Beamten gezerrt. Die Polizei berichtet, im Geschäft habe er sich gewehrt. Der Student bestreitet das. Übereinstimmend wurde geschildert, dass er in dem Geschäft zu Boden gebracht wurde. Ihm wurden die Hände verbunden. Sowohl der 35-jährige als auch der 28-jährige Mann wurden zum Revier Neckarstadt gebracht, wo sie später auf freien Fuß gesetzt wurden.

Der 28-Jährige und ein Zeuge bezeichneten das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig. Der Medizinstudent wurde nach eigenen Angaben leicht verletzt und hat bei der Staatsanwaltschaft Mannheim Strafanzeige und Strafantrag gestellt. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch gegen den 35-Jährigen laufen Ermittlungen. Die Polizei wollte sich gestern auf Anfrage mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren nicht zu den Vorwürfen äußern.

Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018