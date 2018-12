Mann öffnet sich Hose in der Bahn

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in einer Straßenbahn sein Geschlechtsteil entblößt hat. Nach Angaben von gestern hatte sich der Vorfall bereits am Samstag um kurz vor 18 Uhr in der Linie 4 zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alter Meßplatz ereignet. Mit Hilfe einer dunklen Tasche versteckte der Mann demnach seine Handlung so, dass sie offenbar nur von einer 24-Jährigen gesehen wurde, die neben ihm saß. Die Frau stand auf und ging Richtung Ausgang der Bahn. Der Unbekannte stieg laut Polizei schließlich an der Haltestelle Klinikum aus. Beschreibung: circa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, schlank, nach Polizeiangaben „nordafrikanisches“ Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und Dreitagebart. Er trug eine dünne, schwarze Tuch- oder Stoffmütze und eine dunkle Jacke. Hinweise an die Kripo (0621/1 74 44 44). imo/pol

