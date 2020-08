Mann ohne Führerschein stiehlt Taxi

Am frühen Montagmorgen ist ein 29-jähriger Mann in der Neckarstadt-West mit dem Taxi eines 79-Jährigen davongefahren. Nach Polizeiangaben war der 29-Jährige zuvor gegen 2 Uhr mit zwei weiteren Männern in das Taxi gestiegen, um sich vom Klinikum in die Fröhlichstraße fahren zu lassen. Dort verließ der 29-Jährige zunächst den Wagen, um aus der Wohnung Geld zu holen, kehrte jedoch rasch wieder zurück. Der Taxifahrer stand gerade in einem nahe gelegenen Hauseingang, als der junge Mann sich unbemerkt in das Taxi setzte und davonfuhr.

Der Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei, die sofort mit zahlreichen Streifen nach dem Taxi fahndete. Die Beamten fanden den Wagen schließlich auf dem Parkplatz des Herzogenriedbads in der Max-Joseph-Straße – der Motor lief noch, und auf dem Fahrersitz saß der 29-Jährige. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn zum Revier Neckarstadt. Bei seiner Durchsuchung fanden sie drei Mobiltelefone des Taxifahrers. Einem Drogentest stimmte der Mann nicht zu, ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, da er Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verdacht des Drogenbesitzes sowie Betrugs ermittelt. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – der Mann hat keinen gültigen Führerschein.

