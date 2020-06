Mann rast im Mazda der Polizei davon

Die Polizei sucht Zeugen einer rasanten Flucht, bei der ein unbekannter Mazdafahrer vor einer Kontrolle davonraste. Der Autofahrer war kurz vor 1 Uhr am Dienstagmorgen einer Streife des Reviers Sandhofen in der Luftschifferstraße aufgefallen, da er mit einem unbeleuchteten Auto unterwegs war. Daraufhin folgten die Beamten dem Fahrer, um ihn zu kontrollieren. Doch als die Polizisten dem Unbekannten durch Blaulicht und Leuchtschrift signalisierten, den Wagen anzuhalten, beschleunigte dieser stark und raste in Richtung Karlstraße davon.

Gegen geparkten Wagen gekracht

Die Beamten folgten dem Mazda, der durch die engen Straßen des Stadtteils jagte. Um keine Unbeteiligten zu gefährden, brachen die Polizisten die Verfolgung in der Sonnenstraße dann ab. Wenig später bemerkten sie den Mazda schließlich in der Scharhofer Straße. Offenbar hatte der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren und war frontal gegen einen geparkten Fiat gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen eine zehn Meter lange Backsteinmauer geschoben, die mitsamt dem Elektro-Tor einstürzte. Der Mazda stand mit laufendem Motor verlassen am Unfallort.

Der Fahrer ist etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt oder einen lilafarbenen Kapuzenpulli. Der Mann soll zu Fuß in Richtung Groß-Gerauer Straße geflüchtet sein. Hinweise unter Tel. 0621/77769-0. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020