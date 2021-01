Mann rast Polizei davon

Gegen einen Mann aus Mannheim ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauchs von Ausweispapieren eröffnet worden. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemeldung bekanntgaben, war der 32-Jährige bereits am 22. Dezember vergangenen Jahres in der Innenstadt aufgefallen, als er frühmorgens – und damit verstieß er auch gegen die aktuelle Corona-Verordnung – von einer Streife zwischen den Quadraten U 1 und U 2 auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke gesehen wurde. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren, der jedoch in Richtung Neckarstadt flüchtete.

Mit hoher Geschwindigkeit soll er dort weiter durch die Mittelstraße bis zur Lortzingstraße gefahren sein, wo er sein Fahrzeug schließlich abgestellt haben soll, um seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Er konnte schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Rote Ampel missachtet

Bei seiner Flucht mit dem Fahrzeug raste der Mann laut Polizeibericht vom Dienstag über eine rote Ampel und hatte seine Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst. Obwohl die Beamten eigenen Angaben nach dem Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern folgten, konnte der Porsche den Streifenwagen abhängen. Da der Mann sich bei der Kontrolle zunächst mit einem Führerschein auswies, der auf eine andere Person ausgestellt war, konnte seine Identität erst auf dem Revier ermittelt werden. Ein möglicher Grund: Dem 32-Jährigen war seine Fahrerlaubnis bereits im November entzogen worden.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte am vergangenen Montag beim Amtsgericht einen Beschluss, den Porsche zu beschlagnahmen – das Auto wurde am folgenden Tag sichergestellt. Zudem erwartet den 32-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung, weil er keinen triftigen Grund zum Verlassen seiner Wohnung nachweisen konnte. pol/afs

