Mann schlägt auf Polizisten ein

Ein 38-Jähriger soll einen Polizisten mehrfach geschlagen haben. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, wies der Beamte am Donnerstagmittag einen festgefahrenen Lkw in der Schwetzingerstraße ein. Der bis dahin unbeteiligte Beschuldigte soll dazugestoßen sein und den Lkw-Fahrer mit energischem Winken entgegen der polizeilichen Anweisung zur Weiterfahrt animiert haben. Der Polizist forderte ihn auf, das zu unterlassen, und erteilte ihm schließlich einen Platzverweis. Daraufhin schlug der Mann dem Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Nachdem beide infolge der Auseinandersetzung zu Boden gestürzt waren, saß der Beschuldigte auf dem 30-jährigen Polizisten und soll mehrfach mit der Faust auf dessen Kopf eingeschlagen haben. Erst mit Pfefferspray und Schlagstock konnten weitere Polizisten den Mann festnehmen. Der Ghanaer sitzt in Untersuchungshaft. Es bestehe Fluchtgefahr, da er in den vergangenen neun Monaten mehrmals Polizeibeamte angegriffen habe.

Überfall in Treppenhaus

Zeugen sucht die Polizei außerdem für einen Überfall am Donnerstagabend in der Innenstadt. Als ein 20-Jähriger gegen 20 Uhr auf dem Weg zu seiner WG in einem Haus in R 7 war, forderten ihn im Treppenhaus zwei Männer auf, ihnen 10 Euro zu geben. Als er seinen Geldbeutel zückte, versuchte einer der Männer, ihm das Portemonnaie zu entreißen. Der 20-Jährige sei mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen worden. Laut Polizeibericht ließen die Angreifer erst von dem Mann ab, als er auf dem Rücken liegend nach ihnen getreten hatte. Beide Täter werden als 19 bis 21 Jahre alt beschrieben. Einer soll etwa 1,88 Meter groß und athletisch sein, der andere etwa 1,78 Meter groß und dünn. pol/julb/lok

