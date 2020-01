Mann schlägt Bahnmitarbeiter

Ein 59-Jähriger hat am Dienstag einen Bahnmitarbeiter ins Gesicht geschlagen. Zeugen hatten den Deutschen zuvor beobachtet, wie er Reisende am Mannheimer Hauptbahnhof anpöbelte und auf den Boden spuckte – und Alarm geschlagen. Der 29-jährige Mitarbeiter entschied, den Mann aus dem Bahnhof zu verweisen. Als er ihn ansprach, holte dieser zum Schlag aus und traf den Mitarbeiter am Kinn. Mit Hilfe eines Kollegen gelang es, den Schläger bis zum Eintreffen der Bundespolizei zu fixieren. Die Beamten stellten die Personalien fest und erteilten einen Platzverweis. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. lia

