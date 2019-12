Mann schlägt Passanten

Ein Mann hat in der Mannheimer Innenstadt wahllos auf Passanten eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ging der 36-Jährige am Samstag um 12.20 Uhr vom Paradeplatz kommend in Richtung Marktplatz. Auf seinem Weg beleidigte er mehrere Personen mit Gesten und Handzeichen und schlug einigen Fußgängern auf den Kopf. Er lief daraufhin jedoch unmittelbar weiter. Dank vieler Zeugen, welche die Polizei alarmiert hatten, konnte der Täter schnell in einem Geschäft in R1 gefunden und von den Beamten festgenommen werden.

Zum Motiv des Mannes kann die Polizei bislang noch nichts sagen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Weitere Zeugen oder Personen, die bei der Tat in der Fußgängerzone selbst geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter 0621/1 25 80 an die ermittelnden Beamten zu wenden. lor/pol

Montag, 02.12.2019