Mann soll sich entblößt haben

Noch immer fahndet die Polizei nach einem Mann, der sich im vergangenen Jahr in einer Straßenbahn der Linie 4 in Mannheim entblößt hat (wir berichteten). Jetzt wendet sie sich mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Der Mann fuhr am 8. Dezember gegen 18 Uhr zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alter Messplatz und spielte währendessen mit seinem Geschlechtsteil. Dabei soll er seine Handlung mit einer Tasche abgedeckt haben. Als das eine 24-jährige Frau neben ihm bemerkte, entfernte sich von ihrem Platz. Der Mann stieg an der Haltestelle Klinikum aus. Nach den Angaben wird er als 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß bei schlanker Statur und als nordafrikanisch beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke, einen Drei-Tage-Bart, eine dunkle Jacke sowie eine dünne schwarze Kopfbekleidung getragen haben und die besagte Tasche. Es werden Zeugen gesucht: 0621/17 44 44 4. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019