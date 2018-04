Mann spricht jugendliche Randalierer an und wird krankenhausreif geschlagen

Anzeige

Mannheim.Ein 34 -jähriger Mann ist von fünf Jugendlichen in der Mannheimer Innenstadt zusammengeschlagen worden, nachdem er sie beim Randalieren beobachtet und darauf angesprochen hatte. Der Mann wurde mit Augen- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der 34-Jährige habe die fünf Jugendlichen angesprochen, nachdem er beobachtet hatte, wie sie am Rathaus in E 5 eine Werbetafel beschädigten. Die Jugendlichen griffen den Mann mit Faustschlägen und Fußtritten an, als er das Quintett in der Rheinstraße erneut dabei sah, wie sie zwei Fahrscheinautomaten der RNV beschädigten und sie erneut ansprach. Erst als eine Zeugin dazukam, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Jungbusch. Kurz nach 23 Uhr informierten Zeugen die Polizei über den Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle in der Rheinstraße.

Später wurden weitere ähnliche Sachbeschädigungen in den Quadraten P 1 und E 4 festgestellt. Die fünf männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Etwa 15 bis 17 Jahre alt, nach Angaben der Polizei süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild, sie trugen dunkle Kleidung und lange Hosen. Eine Person hatte schwarze Haare und trug eine Daunenweste.