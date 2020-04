Mann tritt Schaukasten kaputt

Die Polizei sucht nach einem Mann, der gewaltsam ein Werbe-Schaukasten im Gebäude des Mannheimer Hauptbahnhofs beschädigt haben soll. Den Ermittlern zufolge, war der bislang unbekannte Täter am Samstagabend im Untergeschoss des Bahnhofgebäudes unterwegs. Dort habe er mit einem heftigen Tritt die Glasscheibe des Schaukastens zerstört. Es sei dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden. Ein Zeuge habe den Mann bei der Tat beobachtet und ihn zur Rede gestellt, heißt es von der Polizei. Der Mann habe daraufhin die Flucht ergriffen und sei in einen Zug in Richtung Weinheim gestiegen. Nachdem der Zeuge die Polizei informiert hatte, leiteten die Beamten eine Fahndung ein. Die Landespolizei kontrollierte die Bahn bei ihrer Ankunft in Weinheim, der Verdächtige war nicht mehr im Zug. Hinweise an die Bundespolizei unter der Rufnummer 0721 120160 entgegen. pol/wol

