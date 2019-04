Mann vergeht sich an Mädchen

Mannheim.Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in der Neckarstadt-West vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Sonntag. Die Jugendliche sei in ein Krankenhaus gegangen und habe Anzeige erstattet. Ihren Angaben zufolge hatte sie am Abend eine Freundin besucht und war auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle. In der Zeppelinstraße sei sie von zwei unbekannten Männern in der Nähe des Zeppelinparks auf Zigaretten angesprochen worden.

Als sie weitergehen wollte, habe einer der Männer sie festgehalten und vergewaltigt. Sein Komplize stand nach Polizeiangaben dabei „Schmiere“. Als der Täter von ihr abließ, flüchteten die beiden Männer. Nach Angaben des Mädchens war der Haupttäter 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank.

Täter hat ein Nasen-Piercing

Der 18 bis 20 Jahre alte Mann habe ein Nasenpiercing getragen und sei mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Er habe eine schwarze Baseballmütze mit weißem Aufdruck getragen. Der Komplize war in etwa so alt wie der Haupttäter und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er soll Jeans, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Mütze getragen haben. Den Polizeiangaben zufolge ist die Nationalität der Männer unbekannt. „Nach den vorliegenden Informationen können wir dazu keine Angaben machen“, sagte ein Polizeisprecher.

Ermittler prüfen Zusammenhang

Die Ermittler des Fachdezernats für Sexualdelikte haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen nun auf Hinweise durch Zeugen. Erst am Rosenmontag war eine junge Frau in Sandhofen von einem bisher unbekannten Täter vergewaltigt worden. Als sie ihre Haustüre öffnete, habe sie der unbekannte Mann abgepasst, überwältigt und gewaltsam in den Hinterhof des Wohnhauses geschleppt. Dort habe sich der Vergewaltiger an der Frau vergangen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, wird nun auch geprüft, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, hieß es auf Anfrage.

