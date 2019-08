Mann verletzt vier Polizisten

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sind vier Polizisten leicht verletzt worden. Die Gruppen waren am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr auf dem Paradeplatz in einen lautstarken Streit geraten, teilten die Beamten am Montag mit. Als die Beteiligten kontrolliert worden waren und einen Platzverweis erhalten hatten, stieg ein Großteil in die wartende Bahn ein, hieß es in einer Mitteilung.

Test ergibt 2,36 Promille

In der Bahn sei der Konflikt erneut entfacht – dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Als Rädelsführer machten die Ermittler einen 20-Jährigen aus. Der Aufforderung, die Bahn zu verlassen, sei er nicht nachgekommen. Deshalb sollte der junge Mann hinausbegleitet werden. Nicht mit der polizeilichen Maßnahme einverstanden, habe sich der Mann gewehrt, indem er sich an Haltestangen festgehalten und einem Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen habe. Außerhalb der Straßenbahn habe der 20-Jährige nicht davon abgelassen, die Polizisten weiter anzugehen. Dabei soll er einen Beamten umklammert haben und in die Bestuhlung eines Cafés gestürzt sein.

Auf dem Boden trat und schlug der junge Mann laut Polizei um sich – dabei wurden vier Beamte leicht verletzt. Nach der Festnahme wurde der 20-Jährige zum Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest ergab 2,36 Promille. Der Mann muss sich wegen Widerstands gegen Polizisten und Angriffs verantworten. pol/dls

