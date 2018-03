Mann zur Flucht verholfen - 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Anzeige

Mannheim.Ein 18-Jähriger sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft – er soll im Dezember zusammen mit einer Gruppe Gleichaltriger eine Polizeistreife auf den Planken, im Bereich des Weihnachtsmarktes im Quadrat O 7, angegriffen haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, soll der nun beschuldigte Jugendliche versucht haben, seine Freunde bei der Auseinandersetzung mit der Polizei zu unterstützen. Einem bereits im Streifenwagen sitzenden Festgenommenen soll er die Flucht ermöglicht haben. Außerdem soll der 18-Jährige einen zunächst versteckt gehaltenen Bierkrug mit sich geführt haben, den er bei passender Gelegenheit in Verletzungsabsicht gezielt in Richtung der Beamten warf. Der Krug schlug knapp vor einem unbeteiligten Passanten auf dem Boden der Fußgängerzone auf und zerbarst.

Aus einer Gruppe junger Männer heraus war es am frühen Abend des 14. Dezembers zu gezielten Provokationen sowie Bedrohungen zum Nachteil zweier Polizeibeamter gekommen (wir berichteten). Erst als die beiden Beamten Verstärkung angefordert hatten, konnten insgesamt vier Personen festgenommen werden. „Es war ein Gewaltexzess, dem sich unsere Kollegen völlig ohne Vorbeziehung ausgesetzt sahen“, sagte Polizeisprecher David Faulhaber im Dezember. Bei dem Angriff sollen fünf Beamte verletzt worden sein.